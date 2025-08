Emozioni, feste di compleanno e una proposta di matrimonio alla sfilata per il centesimo Palio del Golfo

L’impegno e la passione non cambiano, sia che si festeggi il novantanovesimo o il centunesimo compleanno del Palio del Golfo, o che si celebri una proposta di matrimonio durante lo sfilamento, come è successo per la borgata del Porto Venere.

Quest’anno, in particolare, ricorre la centesima disfida remiera, una cifra tonda che tutte e tredici le borgate hanno affrontato con la classica tenacia e la voglia di mettersi in gioco, accompagnando per le vie del centro gli equipaggi che si affronteranno in Passeggiata Morin il prossimo 3 agosto. La voglia di mostrarsi alla città attraverso la sfilata delle borgate resta immutata: carri, colori, danze, leggende, feste e un tocco di storia. Non manca poi l’ironia di chi osserva un luogo che, con tutte le sue contraddizioni, resta sempre “casa”.

