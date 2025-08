Fondo Sociale Europeo, la Liguria ha speso il 63%: raggiunti gli obiettivi di metà periodo

Genova. Sono 2.837 i progetti sostenuti, 50mila i destinatari coinvolti, dal luglio 2022 a oggi. Questi i principali numeri emersi dal riesame intermedio del programma regionale del Fondo Sociale Europeo + 2021-2027 della Regione Liguria. Risultati che hanno consentito il pieno raggiungimento dei target di metà periodo fissati dalla Commissione europea con 274 milioni di euro già programmati, pari al 63% del budget disponibile.

“Abbiamo portato avanti una programmazione strategica e attenta alle reali esigenze delle persone che ci sta permettendo di ottenere risultati concreti per occupazione, formazione e sociale – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Questo riesame conferma la Regione Liguria tra quelle più virtuose a livello italiano per l’utilizzo delle fondamentali risorse Fse. Aver coinvolto 50mila liguri nelle nostre iniziative è fonte di soddisfazione. Merito va chiaramente dato anche agli enti di formazione, alle associazioni di categoria e a tutte le amministrazioni con cui abbiamo collaborato e stiamo continuando a collaborare per proporre bandi che aiutino i cittadini, dai più giovani agli anziani passando per le famiglie”.

