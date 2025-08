Tre squadre di Vigili del fuoco partite dalla centrale di Via Antoniana in azione a Bolano. A rendere necessario l’intervento degli operatori nel borgo della bassa Val di Vara il principio di incendio occorso in un’abitazione all’inizio del centro storico, raggiunta da un fulmine intorno alle 17,30 nel picco di temporale transito sullo Spezzino a metà pomeriggio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com