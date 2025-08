Grande emozione a Porto Venere: la proposta di matrimonio di Thomas ad Alessia durante la sfilata

Un momento magico, ricco di emozione e tanto inaspettato per la vogatrice del Porto Venere Alessia Springolo. Il fidanzato Thomas La Ferla ha aspettato l’arrivo della fidanzata all’angolo di Via Chiodo, dove era in corso la diretta televisiva di Tele Liguria Sud, per chiederle di sposarlo. Alessia, per un attimo è rimasta sorpresa ma davanti a una proposta così romantica si è sciolta. Ha accettato la proposta di Thomas e si sono abbandonati in un grande abbraccio e tanti baci, in mezzo alla folla festante che ha partecipato al loro momento di gioia. Un momento emozionante, sostenuto dalla complicità delle amiche di borgata di Alessia.

