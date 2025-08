Gusto e intrattenimento nel centro storico con la seconda serata di “Sarzana in tavola e musica”

Seconda serata all’insegna del gusto e dell’intrattenimento per “Sarzana in Tavola e Musica”, l’evento che anima il centro storico della città in questo fine settimana con una formula rinnovata ma saldamente ancorata alle tradizioni. Nato 28 anni fa come “Sarzana a Tavola” da un’idea della CNA, il progetto si è evoluto coinvolgendo attivamente ristoranti, bar e musicisti locali in un connubio tra enogastronomia e intrattenimento dal vivo sempre con il sostegno del Comune e l’assessorato al commercio. Vie, piazze e scorci del centro cittadino si trasformano in un elegante salotto sotto le stelle, dove turisti e residenti possono assaporare piatti tipici della tradizione sarzanese e godere di esibizioni musicali in cinque diversi punti. La partecipazione delle attività commerciali del centro è ampia, segno della vitalità e dell’interesse che la nuova formula ha saputo suscitare.

