I bambini della scuola “Cardinale Spina” alla scoperta del loro … fondatore

Nella sezione di Sarzana del Museo diocesano, in piazza della Firmafede, fa bella mostra di sé, tra molte opere d’arte, un grande ritratto del cardinale sarzanese Giuseppe Spina, illustre personalità della storia della Chiesa nel primo Ottocento.

Prima di morire nel 1828, quasi duecento anni or sono, Spina lasciò un legato per l’istituzione di quella che sarebbe divenuta, la scuola dell’infanzia “Cardinale Spina”. E proprio un gruppo di sedici bambine e bambini tra i sei e i nove anni, che dello “Spina” frequentano il “campus” estivo aperto anche ad alunni della primaria, hanno visitato martedì scorso il Museo, alla scoperta della storia locale, partendo proprio dalla figura del cardinale. «In questo modo – hanno spiegato la presidente-direttrice Giuseppina Rossi e la maestra Cristina Parisi – puntiamo a far prendere coscienza del valore della storia e della costruzione di un’identità condivisa, nel solco di personaggi e di tradizioni antiche».

