Il rito della vigilia è salvo: cena delle borgate graziata dalla pioggia di metà pomeriggio

La pioggia di un sabato pomeriggio di mezza estate ha fatto in tempo ad andarsene prima che tutto partisse e così, con il piano di sopra che lentamente si è ripreso un po’ di azzurro perduto per strada, Corso Cavour si è trasformato in una lunga tavolata a cielo aperto per la tradizionale cena delle borgate del Palio del Golfo. Nonostante le previsioni incerte, il maltempo ha risparmiato l’evento, permettendo a residenti e turisti di godersi la serata, incipit della Notte Blu del Palio, il centesimo. Musica, colori e piatti tipici hanno animato la via, tra cori e brindisi in attesa della sfida in mare. Un momento di grande partecipazione popolare, segno del forte legame tra la città e la sua manifestazione più popolare. La serata si è tra applausi e promesse di vittoria.

