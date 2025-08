In Liguria un mese di pioggia sopra la media e temperature “normali”: ecco perché e cosa ci aspetta dopo

Liguria. Cinque weekend consecutivi di maltempo, tutti con un’allerta meteo per temporali, pioggia sopra la media del periodo, temperature quasi normali. Il mese di luglio appena trascorso, compreso questo strascico di inizio agosto con annesse preoccupazioni idrogeologiche, ha fatto dimenticare il caldo record e ha riportato alla mente le tipiche estati miti della Liguria, quelle prima del cambiamento climatico. Ma “una rondine non fa primavera”, come confermano gli esperti di Arpal che hanno appena finito di elaborare i dati relativi al secondo mese di una stagione ancora troppo lunga per trarre bilanci definitivi.

“Ricordiamoci che l’inizio del mese è stato caratterizzato dall’anticiclone africano con una massima assoluta di 38,9 gradi il 1° luglio a Castelnuovo Magra – spiega Francesca Giannoni, responsabile dell’unità operativa clima-meteo-idro di Arpal -. Poi è cambiato molto lo scenario ed è iniziata una fase di instabilità persistente. Sulla parte centrale del Mediterraneo si è innestata una bassa pressione e l’anticiclone africano ha lasciato possibilità di ingresso a correnti più fresche dall’Atlantico in quota e dai Balcani nei bassi strati. Questo ha portato svariate precipitazioni e temporali intensi, con una ciclicità quasi diabolica nel fine settimana“.

