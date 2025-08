Incidente mortale nel sottopasso di Caricamento, fiaccolata in ricordo di Giombattista Colombo

Genova. Esattamente un anno fa, il 2 agosto 2024, il 30enne Giombattista Colombo perdeva la vita, vittima di una tragica collisione stradale nel sottopasso di Caricamento. Questa mattina, in suo ricordo, una messa nella chiesa di San Marco al Molo e la fiaccolata organizzata dall’associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada.

Alla commemorazione ha partecipato anche la sindaca di Genova Silvia Salis. “Oggi siamo qui, insieme, per ricordare Giombattista Colombo e per stringerci attorno alla sua famiglia, agli amici e a tutte le persone che, come loro, conoscono il dolore di una perdita improvvisa sulle nostre strade“, ha dichiarato Salis.

