Levanto, sarà recuperato il 30 agosto lo spettacolo pirotecnico rinviato a San Giacomo

Si svolgerà sabato 30 agosto, alle 23, a chiusura dei tre giorni di festività in onore della Madonna della Guardia, lo spettacolo pirotecnico sul mare all’interno del golfo di Levanto che non era stato possibile mettere in scena lo scorso 25 luglio, in occasione delle celebrazioni di San Giacomo Apostolo, per le avverse condizioni meteo.

L’amministrazione comunale levantese ha infatti deciso di ampliare l’offerta di intrattenimento della storica festa che si svolge in estate attorno alla chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Guardia, alla periferia della cittadina rivierasca, arricchendone così il cartellone, che già prevede iniziative liturgiche, folcloristiche e gastronomiche che tradizionalmente animano il quartiere e raggiungono il centro con la processione in onore della Vergine.

