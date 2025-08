Massimo Minella a Lerici con “Pasolini. La lunga strada di sabbia. Il tour”

Il “Portus Lunae Art Festival Diffuso” si conclude mercoledì 6 agosto a Lerici con le parole di Pier Paolo Pasolini sull’estate, sulle coste italiane e sull’Italia che nel 1959 iniziava un cambiamento arrivato fino a noi. L’appuntamento con “Pasolini. La lunga strada di sabbia. Il tour”, progetto di Massimo Minella e Sergio Maifredi, è al Castello di San Terenzo alle ore 21. Lo spettacolo, prodotto da Teatro Pubblico Ligure, è interpretato dal giornalista e scrittore Massimo Minella, in scena con Edmondo Romano, autore delle musiche originali eseguite dal vivo. Lo scenario in cui si inserisce è quello del Castello che sovrasta il borgo marinaro di San Terenzo, nello spezzino Golfo dei Poeti, una fortificazione le cui origini si perdono probabilmente nei secoli centrali del Medioevo, quando le incursioni dei pirati saraceni erano tutt’altro che rare in tutte le coste della Penisola. È l’ultima tappa del decimo “Portus Lunae Art Festival Diffuso”, ideato e diretto da Sergio Maifredi, realizzato da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Liguria e si inserisce nel più ampio progetto “Parole antiche per pensieri nuovi” della Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e Teatro Pubblico Ligure, sostenuto dal Ministero della Cultura e da Regione Liguria.

