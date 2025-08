“Morandi Fontana. Invisibile e Infinito”, visita guidata domenica pomeriggio

Continuano gli appuntamenti al Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia promossi dall’associazione “Amici del CAMeC”, organizzazione no-profit dedicata alla promozione e al sostegno del museo. Come ogni prima domenica del mese, domenica 3 agosto alle 17 è prevista, in omaggio alla mostra temporanea “Morandi Fontana. Invisibile e Infinito”, una visita guidata gratuita. Per partecipare, è necessario avere o sottoscrivere al momento la tessera Amici del CAMeC. La durata della visita è di circa 60 minuti, prenotabile fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni per l’evento: amicidelcamec@camec.sp.it.

