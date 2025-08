Raccolta differenziata, Amiu e Comune di Genova premiati per il riciclo della carta

Genova. Il Comune di Genova e Amiu hanno ricevuto un riconoscimento da Comieco nell’ambito dei premi Comuni Ricicloni 2025, grazie al progetto GenoVa a tutta carta, sviluppato in stretta collaborazione con i Municipi e con il coinvolgimento attivo delle associazioni della Val Bisagno.

“Questo premio – ha detto l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu – è il riconoscimento al grandissimo lavoro che Amiu sta svolgendo per quanto riguarda il riciclo della carta e del cartone. I dati presentati sono positivi e sono un incoraggiamento per il futuro a fare ancora meglio, proseguendo sulla strada della sensibilizzazione della cittadinanza, una strada che, come testimonia il progetto A tutta carta, può rivelarsi davvero vincente”.

