Recco: “Cimitero centrale, regnano abbandono e degrado”

Da Francesca Aprile, già assessore in Recco

Questa mattina mi sono recata a visitare i miei defunti, nel cimitero centrale di Recco, era un po’ che non andavo ma l’abbandono e il degrado che ho trovato mi hanno lasciata letteralmente allibita.

Erba lunga, montagne di aghi di pino ovunque, anche pericolosi perché rendono la pavimentazione scivolosa, transenne posizionate in più parti, grate sollevate e “cuffe” di spazzatura parcheggiate da mesi, rifiuti speciali da smaltire accatastati da tempo immemorabile, persino nell’ascensore non viene passata una scopa da chissà quanto tempo.

