Questa mattina a Recco, in via delle Ne, si è ribaltato un furgone. Il conducente, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Rapallo, si è procurato un grave trauma cranico. Soccorso dal medico del 118 e dai militi della Croce Verde di Recco, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico di San Martino. Presenti i carabinieri.

