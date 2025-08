Sampierdarena, ennesima aggressione: chiuso (di nuovo) il circolo di vico Alberto di Bozzolo

Genova. Aggressioni, risse, fiumi di alcol e disordini. Il questore di Genova ha disposto (di nuovo) la chiusura per 45 giorni di un circolo in vico Alberto di Bozzolo, a Sampierdarena: si tratta dell’ennesimo provvedimento negli ultimi anni scattato per gli stessi motivi, anche se il locale ha cambiato nome più volte.

In particolare il locale è stato teatro di svariate aggressioni, tra cui quella più violenta avvenuta lo scorso 27 luglio, dove due addetti alla sicurezza hanno picchiato due cittadini ecuadoriani utilizzando dei guanti rinforzati, che hanno riportato ferite per lesioni lacero-contuse giudicate guaribili rispettivamente in 5 e 20 giorni.

