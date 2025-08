San Colombano: camminata in notturna, tutti soddisfatti

Dalla Pro Loco di San Colombano Certenoli

Giudizi e commenti sulla Camminata in notturna di venerdì sera sull’Anello di Villa Oneto e del Bocco di Leivi. E’ andato tutto bene. Anzi, direi che è stata rasentata la perfezione!

Ottimo il numero di partecipanti, perfetto e apprezzatissimo il brindisi con il “Trallallero”, al tramonto, sul belvedere dell’Anchetta.

Uno spettacolo nello spettacolo “le note in Abbazia” con la musica (adattissima) del flauto traverso della Merione e della chitarra di Massone. Già avevamo fatto un bel salto di qualità l’anno scorso, illuminando i ruderi dell’Abbazia. Quest’anno, aggiungendo la musica in quel contesto, abbiamo raggiunto veramente il top.

Tutti entusiasti infine, per il ristoro finale! C’era di tutto e per tutti. Veramente cibo di qualità, dai ripieni ai dolci. Azzeccatissima l’idea di preparare box individuali per ogni iscritto onde evitare l’abbuffata. Un gran lavoro, ideato e realizzato dalla Pro Loco. Encomiabile !

Giorgio Alluzzi.

