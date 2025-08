Sestri: ragazzi in strada annunciano incontri e servizi turistici

Dall’ufficio stampa Comune di Sestri Levante

A Sestri Levante le informazioni le incontri ovunque! Da ieri, in città ci sono tre nuovi volti pronti ad accogliere turisti e cittadini: ragazzi in maglietta fucsia che si muovono sul territorio per raccontare tutto ciò che la città ha da offrire: dagli eventi ai servizi. Per un mese saranno presenti tra centro e frazioni pronti a distribuire materiale informativo. Un modo nuovo, diretto e dinamico per rendere ancora più vicina e accessibile l’offerta turistica.

