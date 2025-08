Strage di Bologna, dopo anni il Comune di Genova torna in corteo: “Presenza doverosa”

Bologna. “Dopo anni in cui al corteo del 2 agosto presenziava il solo gonfalone, la nuova amministrazione di Genova guidata dalla sindaca Silvia Salis ha ritenuto giusto e doveroso tornare fisicamente a portare la nostra vicinanza alla città di Bologna in questo anniversario che non cessa di essere ancora una ferita aperta”.

A dirlo è Donatella Alfonso, consigliera comunale del Pd e presidente della commissione Cultura, presente oggi alla commemorazione della strage di Bologna, attentato di matrice fascista avvenuto il 2 agosto 1980 in cui persero la vita 85 persone.

» leggi tutto su www.genova24.it