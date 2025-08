Genova. Il titolare di una ditta import-export è indagato a Genova dopo il ritrovamento in porto di 132 chili di cocaina nascosta su un container in mezzo alla polpa di frutta congelata usata per produrre succhi.

Si tratta di un imprenditore di 35 anni di origini reggine. La droga, sul mercato, potrebbe avere un valore di poco inferiore ai 50 milioni. E secondo gli investigatori, dietro l’importazione potrebbe esserci l’ombra della ‘ndrangheta.

» leggi tutto su www.genova24.it