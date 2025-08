Turismo, a Genova vola l’imposta di soggiorno: +43% in un anno, superata quota 7 milioni

Genova. Balzo in avanti per l’imposta di soggiorno a Genova: nel 2024 l’incasso totale è passato da 5,1 milioni a 7,3 milioni, con un aumento del 44% rispetto all’anno precedente, quando era già in vigore l’aumento. È quanto risulta dall’elaborazione del Centro studi enti locali su dati del Mef, della Banca d’Italia e dell’Istat che conteggiano in tutta Italia 762 milioni di euro, il 19% rispetto al 2023.

La crescita del gettito è evidente soprattutto guardando agli ultimi quattro anni: nel 2020 (annus horribilis del Covid) le entrate ammontavano a poco più di 2 milioni di euro, nel 2021 sono rimaste pressoché stabili, poi sono volate a quasi 4 milioni nel 2022.

