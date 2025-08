Turismo: pioggia e guerre non frenano l’arrivo di ospiti, moltissimi gli stranierinieri

Probabilmente a lamentarsi sono i concessionari di stabilimenti balneari perché la pioggia allontana in genere i clienti occasionali; poi il mare agitato pone un limite ai battelli turistici. Ma grazie alle case-vacanza che la Riviera sembra piena come un uovo e solo le statistiche potranno confermare il boom di ospiti. E se tanto italiani hanno scelto le vacanze all’estero, a fare la parte del leone sembrano essere i turisti stranieri: arrivati da tutti i continenti. I ristoranti di molte località non riescono ad accogliere tutte le richieste; le focaccierie e pizzerie sono strapiene. Gli spettacoli serali costituiscono l’alternaticva alla passeggiata sul lungomare. Le infrastrutture mostrano tutti i loro limiti.

