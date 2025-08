Aboliti i 118 provinciali, la Regione annuncia la centrale operativa unica. Gli ex Esposito e Costantini: “Ecco quali sono i rischi per il soccorso”

Savona. La Regione ha annunciato che presto ci sarà una sola centrale operativa del 118 in tutta la Liguria per rispondere alle richieste di soccorso sanitario. Oggi sono cinque (una per provincia oltre alla quinta per il Tigullio), secondo il piano originario avrebbero dovuto ridursi solo a tre: un ulteriore taglio che ha già scatenato l’inevitabile polemica politica.

Abbiamo ascoltato i pareri del dottor Salvatore Esposito, ex responsabile provinciale del 118, e di Michele Costantini, ex vice comandante dei Vigili del fuoco ed esperto di protezione civile. È possibile anticipare una conclusione di massima: se teoricamente per il cittadino non cambia nulla, in pratica potranno verificarsi inconvenienti anche notevoli, senza contare che proprio Savona è sempre stata all’avanguardia nel proporre e sviluppare il sistema di emergenza-urgenza e che andava quindi tenuta in debita considerazione.

