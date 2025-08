Orco Feglino. Alle ore 03:45 del 3 agosto scorso, i vigili del fuoco del Distaccamento di Finale Ligure sono intervenuti per un incidente stradale a Orco Feglino, in Via Boragni.

All’arrivo sul posto, è stata riscontrata la presenza di una vettura capottata. Il conducente, unico occupante del veicolo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

