Camogli: Stella Maris, il Dragun dà spettacolo; tantissima gente

Ecco il Dragun illuminato dalle fiaccole spuntare da dietro la chiesa con il suo equipaggio che rema con forza; la musica lo accompagna. La tantissima gente presente applaude dalla spiaggia, dopo avere depositato nelle acque del mare i lumini colorati galleggianti. Una serata colma d’emozione e di poesia. Camogli non si smentisce. Senza il Dragun non sarebbe così.

La festa della Stella Maris, iniziata al mattino con le processioni via mare e via terra verso Punta Chiappa per la Messa, si chiude con la musica della band di Oriano Castelli. Alle 19 un primo “momento” musicale su Rivo Giorgio con Francesco Cassinelli, chitarra, e Giorgia Fugardo, percussioni e danza.

