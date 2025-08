Campane a morto per Gaza, l’iniziativa della diocesi di Chiavari: “Un gesto per dire basta alla guerra”

Chiavari. Un gesto simbolico e solenne per rompere il silenzio e invocare la pace a Gaza. Come riporta l’agenzia Ansa, questa sera, alle ore 22, tutte le chiese della Diocesi di Chiavari faranno risuonare le campane a morto per testimoniare vicinanza alle vittime del conflitto e chiedere un immediato cessate il fuoco. L’iniziativa, promossa dal vescovo di Chiavari, monsignor Giampio Devasini, è stata accolta con partecipazione in tutta la Diocesi.

“Attraverso questo gesto grideremo il nostro ‘adesso basta’ alle operazioni militari che stanno seminando morte e distruzione, fame e disperazione nella Striscia di Gaza”, ha spiegato monsignor Devasini, come riportato dall’Ansa. Il vescovo ha auspicato che “il Signore, principe della pace, possa ispirare tutti a cercare il dialogo e la riconciliazione”, ricordando la tragica verità che “chi uccide un uomo, uccide il mondo intero”.

