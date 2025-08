Canaletto trionfa nei senior, Richiusa: “Per vincere servono degli ottimi compagni di voga”

In Passeggiata Morin la tensione era palpabile, ma mentre gli equipaggi si preparavano alla linea di partenza è avvenuto un parziale cedimento della tribuna di autorità e stampa. Imprevisto che ha fatto maturare qualche minuti di ritardo, ma alla fine gli occhi erano puntati tutti sulle imbarcazioni. Alle 19.40 lo sparo dello starter per dare il via a una gara da cardiopalma dove si sono dati battaglia soprattutto Canaletto e Fezzano, tallonati dal Marola.

Fezzano, Canaletto e Marola hanno dato il massimo nei 2000 metri della prima domenica d’agosto in una gara, che non solo vale la stagione, ma anche la centesima edizione. Quella finale è una gara molto lunga e il Porto Venere conquista il secondo posto, mentre il Marola si piazza secondo. Il Canaletto però si distacca da tutti e taglia il traguardo. Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Cesare Pistarino, Francesco Landi, timonati Jacopo Fortini allenati Andrea Canalini. Un trionfo che però viene segnato da dall’affondamento dell’imbarcazione, dovuto all’entusiasmo. Ne sono seguiti dei momenti abbastanza tesi fino al verdetto che viene confermato. Il Canaletto è il re del Golfo.

Il capovoga Leonardo Richiusa ha detto a margine della gara: “Voglio dedicare questa vittoria a Nello Vivaldi e a tutti quelli che ci sono stati vicini. Per vincere servono anche malizia e degli ottimi compagni di voga”.

