Centesimo Palio del Golfo: emozioni e fumogeni, cedimento della tribuna di stampa e autorità. Tensioni alla vittoria dei senior

Lo spettacolo della domenica del Palio comincia dalle borgate che raggiungono la passeggiata per posizionarsi sotto la propria bandiera. Già dalle 15 in centinaia sono partiti in sella agli scooter, oppure a piedi, per raggiungere la Morin e attorno alle 16, nella zona dell’Arsenale si sono uditi due scoppi. Mentre i supporter di ogni borgata si sono affrettati a raggiungere la propria area, tamburi, cori e grida hanno scandito l’avvio della domenica più lunga degli spezzini è già partita.

