Coppia di palestinesi lascia le zone di guerra per venire a sposarsi a Varazze

Varazze. Un legame che nasce lontano, in Palestina e, così forte, supera paure, rischi e confini, tanto da arrivare fino qui. Oggi vi racconto la storia di Ayham e Tala. Vivono entrambi a Ramallah, in Palestina. Si sono sposati a Varazze per poi tornare laggiù. Insegnante di musica, lui. Nutrizionista, lei. Poco più che trentenni. Un matrimonio, una festa. Qui, sulle alture. Nella quiete. Lontano. Nella splendida cornice e atmosfera della Tana degli Orsi. Le Faje e il loro fascino che domina Varazze. Li guardiamo da vicino, entriamo nella loro realtà. Questa, è una parentesi felice. Ci concedono un’intervista.

Chiediamo loro di raccontarci cosa significa vivere nel pieno di una guerra. “Viviamo in una situazione molto complicata in Palestina, ma continuiamo a fare il nostro lavoro e a lottare per una vita migliore, per noi e per i nostri futuri bambini. Ogni giorno affrontiamo la difficoltà di spostarci da una città all’altra per andare al lavoro o fare una gita, attraversando i numerosi check-point israeliani lungo le strade. Ci troviamo spesso a dover attendere davanti a un soldato di 18 anni armato che, a suo piacimento, può decidere di abbassare la sbarra e bloccare il passaggio. Questo significa lunghe code, la paura di essere arrestati o picchiati, la preoccupazione costante per i nostri cari e per i bambini”.

