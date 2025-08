Corsa contro il tempo: il 7 agosto in Provincia sit‑in dei familiari dei ragazzi del Sestante per evitare il trasferimento

Borghetto Santo Spirito. Continua la battaglia dei familiari dei ragazzi con disabilità ospitati al Sestante di Borghetto Santo Spirito per scongiurare il trasferimento e la privatizzazione del servizio di assistenza.

Il 28 luglio scorso i genitori sono scesi in strada – davanti ai cancelli del Sestante, dove era presente anche il sindaco Giancarlo Canepa – per protestare e raccogliere firme a sostegno della causa: 131 le adesioni raccolte quel pomeriggio. L’ipotesi più accreditata al momento è il trasferimento del servizio a Loano, al Pogliani, il prossimo 18 di agosto. Per rendere il passaggio meno traumatico per giovani ospiti, abituati e affezionati agli operatori di Asl2 che da anni li seguono, sarebbe previsto un periodo di “transizione” durante il quale il servizio verrà garantito dagli stessi sanitari attualmente operativi al Sestante.

