Genova. Emergenza questo pomeriggio a Voltri, dove un capannone industriale di via delle Fabbriche è crollato su se stesso per cause ancora da accertare.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che dal tardo pomeriggio stanno operando in zona per la messa in sicurezza di tutta l’area e, soprattutto, per la ricerca di eventuali dispersi, anche se la struttura era di fatto abbandonata.

