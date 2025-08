Darsena, Tursi schiera quattro assessorati per la riqualificazione. Nuova vita per il mercato di piazza Statuto

Genova. E’ una quinta quasi dimenticata della città, che, nonostante la sua storia e l’importanza che ha da sempre rivestito per lo sviluppo commerciale genovese, da tempo porta addosso quei segni di abbandono e degrado tipici dei buchi neri urbani. Stiamo parlando della Darsena e delle zone limitrofe, assediate da anni da criminalità, spaccio e disperazione. Con una sempre maggiore insofferenza da parte di chi vive e lavora in quest’angolo di città.

Una situazione che Genova24 ha documentato diverse volte e a più riprese, raccontando le difficoltà dei pescatori, la rabbia dei residenti e il dramma di chi in quel buco nero, straniero o italiano che sia, “cade” senza aver possibilità di risalire. Per questo motivo abbiamo chiesto alla nuova giunta come intende intervenire su questo tema più che caldo: “Non è solo un problema di sicurezza – ha subito messo in chiaro l’assessora Arianna Viscogliosi, oggi con le deleghe alla polizia locale – e questo deve essere chiarito da subito. La realtà è molto complessa e i fattori in gioco sono molteplici. Per questo motivo, dopo un incontro con i residenti, stiamo sviluppo un approccio multidisciplinare che comprende certamente gli aspetti della sicurezza ma accompagnati da azione politiche legate al commercio, alla presa in carico socio-sanitaria e alla rigenerazione urbana. Quattro assessorati riuniti intorno ad un tavolo, insieme a tecnici del settore, esperti, realtà sociali e forze dell’ordine”.

