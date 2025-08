Europa Verde La Spezia: “No alla riapertura della cava del Monte Santa Croce. Un attacco alla biodiversità”

Europa Verde La Spezia esprime la propria contrarietà alla riapertura della cava del Monte Santa Croce, un’ipotesi che rappresenta una minaccia grave per l’ambiente, la biodiversità e il fragile equilibrio ecosistemico di un’area già profondamente provata.

“La zona interessata – affermano da Europa Verde – non è solo di alto pregio paesaggistico e naturalistico, ma ospita specie rarissime e protette, come il geotritone spezzino (Speleomantes ambrosii ssp ambrosii) – un anfibio endemico presente solo nella nostra provincia, e già riconosciuto come a rischio dalla comunità scientifica internazionale – e alcune colonie di pipistrelli che trovano rifugio proprio all’interno della cava, l’unica area adatta alla loro nidificazione e stazionamento in tutto il comprensorio, Parco delle Cinque Terre incluso.

È surreale – e inquietante – che si possa anche solo ipotizzare di sacrificare un habitat così prezioso sull’altare dell’estrazione. Chiediamo con forza chiarezza sull’iter che ha portato alla valutazione di una presunta assenza di queste specie, che non possono certo sparire da un giorno all’altro”.

“Sono stati svolti monitoraggi come previsto dalla normativa? Con che metodologia e da quali enti? Dove sono i dati? Chi li ha validati?

Le istituzioni hanno il dovere di rendere pubblici questi studi, spiegare con trasparenza come sia stato possibile “svuotare” una delle aree più ricche di biodiversità del nostro territorio, e con quale motivazione scientifica si possa oggi negare la presenza di animali che da decenni popolano quel microecosistema. La riapertura della cava del Monte Santa Croce, oggi ricoperta dalla vegetazione e parzialmente rigenerata dalla natura, sarebbe uno scempio non solo ambientale, ma anche morale e scientifico, un colpo di spugna su decenni di battaglie e conquiste ecologiche. Europa Verde La Spezia si unisce con determinazione a tutte le forze politiche e civiche che si stanno opponendo a questo progetto, e chiede al Comune della Spezia e agli enti preposti di pronunciarsi con fermezza a tutela della biodiversità e del patrimonio naturale che appartiene a tutte e tutti noi.

Non c’è sviluppo possibile che non parta dal rispetto per l’ambiente”, conclude Europa Verde.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com