Gian Luigi Ago al Barontini con “Papaveri, vipere e papere”

Mercoledì 6 agosto 2025 alle 20:45 avrà luogo nel gazebo del Parco del Nuovo Spazio Barontini, in via Ronzano 1 a Sarzana, il concerto Papaveri, vipere e papere. Gian Luigi Ago, cantautore e interprete, con la chitarra, l’armonica a bocca, voce, mette a confronto, in una guida esplicativa, le differenze, le analogie e le peculiarità di tre dei più importanti esponenti della canzone d’autore italiana: Fabrizio De André, Francesco De Gregori e Francesco Guccini. L’ingresso è libero ma sarà preceduto da un apericena facoltativo alle 20:00 con prenotazione via WhatsApp al cell. +39 351 971 9232 (Anna). Menù sempre vario. Il costo, contenuto, è di 10 € e comprende acqua e vino. Sono comunque gradite le consumazioni.

