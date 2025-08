Il trionfo del Fezzano, Menchelli: “Ho capito che avremmo vinto guardando i miei compagni negli occhi”

L’armo del è il primo equipaggio ad essere incoronato per la prima gara della giornata della centesima edizione del Palio del Golfo. Una sfida dove Fezzano e Porto Venere si sono dati battaglia fino all’ultimo colpo ma a tagliare il traguardo è il Fezzano. La seconda vittoria per il secondo anno consecutivo. La gara è stata segnata anche due malori: il terzo remo del Canaletto ai 650 metri un altro anche per un vogatore del Cadimare.

Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Francesco Bocchetti, Nicola Castellano, timonati da Elisa De Giorgi sono i principi del Golfo. Dalla borgata l’allenatore Massimo Bardella: “Era una gara difficilissima, sono dei ragazzi eccezionali che hanno dato tutto in una stagione importante. Era quella centenario ce la meritavamo”. Incontenibile la gioia di tutto l’equipaggio, Mario Menchelli: “Ho capito di aver vinto guardando i miei compagni negli occhi e al giro anche se avevamo il Porto Venere vicino ho capito che potevamo farcela. Dedico questa vittoria al mio equipaggio, alla mia famiglia, alla mia fidanzata a tutti colori i quali mi sono stati vicino in quest’anno”. Jacopo Conti, capo borgata: “Eravamo i campioni in carica, lo abbiamo confermato, anche se abbiamo sostituito un armo ne è arrivato un altro dello stesso valore. I ragazzi hanno fatto un anno fantastico”.

