Malore per una turista alla marina di Corniglia: ricoverata in ospedale

Intervento questo pomeriggio alla marina di Corniglia per una ragazza Fiorentina di 20 anni colta da un malore. Seppur vigile cosciente i sintomi del malessere non passavano e così sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto il Soccorso alpino e speleologico Liguria con i Vigili del fuoco. La ragazza è stata stabilizzata e quindi essendo molto debole caricata su barella e portata nel paese di Corniglia. Qui è stata presa in carico della Pubblica assistenza di Vernazza e trasportata per accertamenti in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale della Spezia.

