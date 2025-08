Metropolitana sotterranea fino a Parenzo, ecco il progetto alternativo allo Skymetro

Genova. Un prolungamento della metropolitana in Valbisagno fino a piazzale Parenzo, con due stazioni intermedie a Terralba e Marassi, tutto in sotterranea. È questo il progetto alternativo che la giunta Salis proverà a farsi finanziare dal ministero dei Trasporti, cercando di salvare i 398 milioni già stanziati per lo Skymetro.

E la prima mossa per riuscirci sarà proprio la nuova missione a Roma del 6 agosto, quando la sindaca, accompagnata dal vicesindaco Alessandro Terrile e dall’assessore alle Infrastrutture Massimo Ferrante, incontrerà il ministro Matteo Salvini con l’obiettivo di segnare un punto a favore dopo l’esito infausto del vertice dell’8 luglio.

» leggi tutto su www.genova24.it