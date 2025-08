Nasce “Agrichioso”: a Nave di Tresana un campo rinasce con musica, tradizione e comunità

Sarà inaugurato sabato 9 agosto dalle 19 il nuovo “Agrichioso” di Nave di Tresana: un luogo speciale nato dalla voglia di riprendersi uno spazio che rischiava d’esser dimenticato. L’iniziativa parte da “Lunaeventi”, nuova associazione giovane del territorio: a crearla, con Silvia Cantoni, un gruppo di sette, otto amici uniti dallo stesso desiderio. Ci hanno lavorato almeno un anno. Ci dice Silvia, a nome del gruppo: ‭«Ci sono luoghi che sembrano dimenticati, lasciati al tempo, alla natura che fa il suo corso. E poi ci siamo noi, un gruppo di persone che ha deciso di non lasciarli andare, ma di prendersene cura con creatività, passione e tanta voglia di fare – e impegno. Siamo partiti con diversi incontri in cui ci chiedevamo, quasi sfiduciati, cosa farne di questi terreni in località Chioso, a Nave di Tresana: come poterli valorizzare e destinare ad altri significati diversi da quelli legati all’agricoltura che in passato ha avuto un ruolo fondamentale nella cura del territorio. Piano piano, in modo spontaneo, abbiamo ribattezzato con affetto questo posto di ritrovo in Agrichioso‭‭». Un angolo di Lunigiana che stava per essere inghiottito dall’abbandono, ma che oggi torna a vivere grazie a ore interminabili di lavori manuali e progettazione creativa. Tutto da soli, tutto in autofinanziamento. L’obiettivo di Lunaeventi è trasformare quello spazio come ogni spazio – aperto – in esperienza con eventi semplici ma ‘di significato’. Fil rouge la tradizione, la convivialità, i caratteri propri del luogo. Il primo appuntamento, sabato 9 agosto, sarà un’occasione per vivere con questo spirito, conoscere il progetto. In programma “Blues sotto le stelle”, una serata con musica blues dal vivo insieme agli Spetna’z Acoustic Duo (Daniele Mastorci e Alessandro Ariani), con cena su prenotazione a base di focaccette lunigianesi in più versioni e chiaramente accompagnate dai prodotti del vicino Salumificio. Tutto in un grande campo all’aperto, sotto la luce tenue delle lucine, tra bobine di legno ridipinte a mano ed il fresco dei campi della campagna. ‭«È il nostro primo evento in questa veste – racconta Silvia – ma non il primo in assoluto: nel 2022 infatti abbiamo ideato, curato e realizzato, come Pro Loco Tresana, il primo “Pumpkin Patch” della Toscana, che ha trasformato lo stesso campo in un luogo magico, pieno di zucche, fieno, giochi, animazione e laboratori per bambini, in una suggestiva atmosfera country-autunnale. Un’idea nata quasi per gioco, che ha conquistato grandi e piccini attraendo nelle due domeniche di ottobre complessivamente più di tremila persone. A ottobre 2025 abbiamo intenzione di riproporlo. Lunaeventi è questo: una scelta di cura. Una scommessa sul fatto che i luoghi all’aperto a contatto con la natura hanno ancora tanto da raccontare e possono diventare importanti spazi di aggregazione sociale destinati a tutte le fasce di età‭». Basta poco. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie entro il 08/08/2025): 3472108018.

L’articolo Nasce “Agrichioso”: a Nave di Tresana un campo rinasce con musica, tradizione e comunità proviene da Città della Spezia.

