Palio senior, equipaggi alle sagole. Duemila metri di passione per incoronare i sovrani del Golfo

Il momento più atteso della giornata è arrivato. Gli armi senior delle tredici borgate sono pronti a darsi battaglia sino allo stremo per raggiungere il sogno di una vita, l’ambito Palio del Golfo, che assume un significato ancora superiore in occasione dell’edizione del centenario.

Dopo i trionfi di Fezzano e Fossamastra, rispettivamente nella categoria juniores e femminile, la Morin attende la fine di duemila metri di passione e sudore per conoscere i nomi dei sovrani del Golfo.

Dopo la lettura della disfida da parte di Paolo Lavalle, tutto è davvero pronto al via.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com