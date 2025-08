Pattuglioni della polizia in centro storico: cinque denunce per rapina, lesioni e guida in stato di ebbrezza

Genova La Polizia di Stato genovese ha intensificato i controlli nel centro città per prevenire fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza durante la “movida” estiva. I servizi, svoltisi venerdì sera e notte, hanno portato all’individuazione e alla denuncia di cinque persone per una serie di reati, tra cui rapina, lesioni e violazioni del codice della strada.

Uno degli interventi principali è avvenuto in piazza Matteotti, dove un giovane tunisino è stato rapinato del suo zaino da due aggressori armati di spranga, che si sono poi dati alla fuga. La vittima, ferita, è stata trasportata all’ospedale Galliera. Gli agenti sono riusciti a rintracciare i due presunti aggressori, un 29enne e un 18enne, entrambi tunisini, che si erano recati anch’essi al pronto soccorso. Riconosciuti dalla vittima, sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso.

