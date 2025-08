Recco: “Piazzale Europa, siamo la Cenerentola della città”

Abitanti di piazzale Europa continuano a lamentarsi: “Siamo la Cenerentola della città. A che serve l’area fit-ness se tutto il resto è trascurato?” Si chiedono perché i giardinieri non tagliano l’erba in quelle che “chiamare aiuole è un eufemismo”. E poi “che vengono a fare i netturbini se non puliscono?”. E ancora ricordano le buche nell’asfalto e una “carreggiata improponibile”. Infine “le panchine in legno senza manutenzione che a breve saranno inservibili”. Infine “il progetto di un piazzale Europa con nuovo verde e nuova pavimentazione che resta una promessa”.Giriamo i mugugni all’ufficio tecnico del Comune.

