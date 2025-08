‘Santa’: visita guidata a lume di candela a Villa Durazzo, tra storie e leggende

Da Patrizia Cignatta, “Progetto Santa Margherita srl”

Venerdì 8 agosto alle 20.45 torna a Santa Margherita Ligure l’appuntamento più suggestivo dell’estate:

“Fantasmi e leggende di Villa Durazzo”, l’affascinante visita guidata serale a lume di candela.

Alla luce soffusa delle candele, i partecipanti saranno condotti attraverso le sale storiche della villa, alla scoperta degli angoli più nascosti e dei dettagli più curiosi. Il percorso sarà arricchito da racconti, aneddoti e leggende legate alle famiglie che vi hanno vissuto. Nella suggestione della penombra si parlerà anche di misteriose presenze….

Un’occasione imperdibile per vivere l’atmosfera unica di Villa Durazzo in una calda sera d’estate, tra storia, fascino e mistero.

Biglietti:

• Adulti: € 10,00

• Bambini (8–13 anni): € 6,00

Per chi desidera completare l’esperienza, è possibile abbinare un’apericena nella suggestiva Coffee House all’interno del parco della villa.

• Visita + apericena: € 25,00

» leggi tutto su www.levantenews.it