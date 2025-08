Savona-Roma, 27 ragazzi della diocesi al Giubileo dei Giovani. Monsignor Marino: “Desiderosi di vivere nella spiritualità e nella fraternità”

Savona-Roma. Dopo il Giubileo degli Adolescenti (svoltosi a fine aprile) che ha visto Roma “invasa” da oltre 250 ragazzi della diocesi di Savona-Noli, anche il Giubileo dei Giovani ha visto la presenza della nostra diocesi.

Sono ventisette i ragazzi che hanno preso parte al Giubileo dei Giovani. Alcuni scesi in auto altri in treno, insomma si è fatto di tutto pur di vivere questi giorni all’insegna della fede. I giovani sono stati ospitati da Don Matteo Bianchi, ex parroco della nostra diocesi, nella parrocchia di San Giuseppe da Copertino.

» leggi tutto su www.ivg.it