Stop agli smartphone in classe, il Ferraris Pancaldo mette a disposizione degli alunni un armadietto a 15 euro all’anno

Savona. L’Istituto Ferraris Pancaldo offrirà la possibilità ai ragazzi di utilizzare gli armadietti per depositare i propri dispositivi elettronici. Per l’anno scolastico 2025/2026, in seguito alla nota 3392 (del 16 giugno 2025), a firmarla è stato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha motivato il provvedimento con la necessità di restituire centralità all’attività didattica e contenere le forme più diffuse di distrazione digitale, è stato regolato a livello ministeriale l’utilizzo durante l’orario scolastico degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione. Di fatto si tratta di un divieto assoluto. Da qui l’iniziativa (in parte già avviata lo scorso anno scolastico) dell’Istituto Ferraris Pancaldo.

Il costo annuale dell’armadietto, per le famiglie che ne richiederanno l’uso, sarà di 15 euro. La quota dovrà essere versata tramite PagoinRete.

