Striscione pacifista per Gaza prima della gara senior, gli attivisti: “Stop Genocide”

La Spezia si mobilita anche per Gaza con uno striscione rosso della lunghezza di cinque metri che hanno steso, dal lato di Molo Italia a pochi minuti dalla partenza della gara senior. In una nota, gli organizzatori del gruppo Solidali per la Palestina spiegano l’azione.

Gli attivisti spiegano il gesto: “La storica gara remiera sembra non sia sfiorata dall’inaudito massacro perpetrato da oltre due anni in altra terra bagnata dal medesimo mare, non molto distante dal nostro amato golfo il quale, oltre a vantare storiche tradizioni marinare, è suo malgrado, sede di uno dei più grandi siti di produzione armiera in Italia, responsabile con le altre aziende della controllata pubblica Leonardo s.p.a della fornitura di sistemi d’arma a paesi accusati di violare le convenzioni internazionali in materia di diritti umani incluso Israele, attore del genocidio in corso in Palestina”.

“Come società civile spezzina non possiamo e non vogliamo essere meri spettatori dello sterminio e della pulizia etnica che le forze d’occupazione israeliane mettono in atto da più di 75 anni in Palestina; non possiamo e non vogliamo tacere davanti all’uccisione indiscriminata di oltre sessantamila civili, la maggior parte dei quali bambine e bambini. Non riusciamo altresì a partecipare come ogni anno al nostro amato Palio del Golfo a cuor leggero, consapevoli che tra i City Partners dell’evento figurano aziende collaboratrici commerciali di Israele come la spezzina Mbda, principale azienda europea nel settore dei sistemi missilistici e l’italo-francese Knds, specializzata in propellenti, esplosivi, spolette, componenti per missili e munizioni. Scegliamo quindi oggi di presenziare al Palio del Golfo con i colori della Palestina, terra bellissima e martoriata e chiediamo al comitato organizzatore che vengano interrotte le collaborazioni con le sopra citate aziende mortifere. Facciamo appello ai lavoratori del polo armiero perché pretendano dalle rispettive proprietà il rigoroso rispetto di quanto disposto con la legge 185/90 in materia di esportazione di materiali bellici”.

