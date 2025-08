Un tratto di strada a Riccò del Golfo sarà intitolato a don Eugenio Calzetta

Dieci anni fa moriva don Eugenio Calzetta, per molti anni guida pastorale di varie parrocchie di Riccò del Golfo. Sabato prossimo il sacerdote sarà ricordato con una Messa di suffragio presieduta alle 10 dal vescovo Luigi Ernesto Palletti nella chiesa parrocchiale della Santa Croce, e a seguire con l’intitolazione di un importante tratto di strada comunale. Si tratta della “variante di via Roma”, variante stradale che collega la statale Aurelia, asse principale dell’abitato di Riccò, con la frazione di Valdipino ed anche con il santuario mariano detto dell’Agostina. Don Eugenio Calzetta era nato a Pignone nel 1934, e proprio a Pignone era stato ordinato sacerdote nel 1957 dal vescovo Giuseppe Stella. Nei quasi sessant’anni di sacerdozio ha sempre svolto il suo ministero in Val di Vara, come insegnante nell’allora collegio vescovile di Brugnato e poi come parroco o amministratore parrocchiale in varie località dei comuni di Riccò del Golfo, Beverino e Rocchetta Vara: Carpena, Quaratica, Valdipino, Ponzò, Stadomelli, Beverino, Castiglione Vara, Cavanella e da ultimo, dal 1987 sino alla morte, Riccò del Golfo. Fu anche rettore del santuario dell’Agostina, che aveva rilanciato come mèta di pellegrinaggi da tutta la Val di Vara. Anche per questo l’amministrazione comunale di Riccò, con il sindaco Loris Figoli, ha inteso intitolare al sacerdote la strada che favorisce il collegamento con il santuario, oltre ad unire le due principali località del comune nelle quali don Eugenio era stato parroco. Calzetta aveva svolto anche diversi incarichi in organismi della curia vescovile ed era stato canonico di Brugnato.

