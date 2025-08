Ad Aulla c’è “Note sotto le stelle”: così Piazza Cavour si trasforma in un salotto musicale

La magia di una serata estiva, il fascino del centro storico e la musica dal vivo e la danza si incontrano mercoledì 6 agosto in Piazza Cavour per dar vita a “Note sotto le stelle”, un evento che promette di riportare al cuore pulsante di Aulla l’atmosfera conviviale e autentica dei salotti di una volta. Un salotto a cielo aperto, dunque, con l’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Roberto Valettini e che ha trovato la pronta collaborazione della Pro Loco Città di Aulla: “Un appuntamento che ha un obiettivo ambizioso e necessario – dichiara il sindaco – ovvero, trasformare la piazza del borgo in un vero e proprio salotto cittadino, un luogo di incontro e condivisione dove tornare a vivere insieme gli spazi del nostro centro storico”.

Non una semplice serata di intrattenimento, dunque, ma un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, di sorseggiare una bevanda in compagnia e di lasciarsi cullare da un gradevole e ricercato sottofondo musicale dal vivo. “Insolitosound”, assicura musica per tutti i gusti: un duo esperto che da trent’anni porta la propria arte nei più prestigiosi hotel a cinque stelle di Svizzera e Montecarlo. Protagonisti, Alessandra Tornabuoni e il suo partner Daniele Tedeschi, si esibiranno con pianoforte, chitarra elettrica e acustica, proponendo un repertorio internazionale ricercato e versatile, pensato per accontentare tutti i gusti musicali.

