Al Festival Nuove Terre i dialoghi tragicomici di tre generazioni al femminile

Martedì 5 agosto, 21.30 a Sesta Godano, nell’Aia della Corte, ORTIKA e Alice Conti presentano ITALIA 90 uno spettacolo di ORTIKA ideazione, testo e regia Alice Conti in scena Livia Bonetti, Monica Bonomi, Lucia Limonta disegno luci Alice Colla – disegno sonoro Dylan Lorimer – produzione Teatro della Caduta con la complicità di Teatro della Contraddizione Milano, Ferrara OFF. In occasione del compleanno di nonna Italia – che compie 90 anni – la nipote torna dall’estero, per festeggiarla e rimane bloccata al suo capezzale. In questa bolla familiare, costituita dalla convivenza forzata con la nonna e la madre, la nipote deciderà di dare un senso all’immobilità dei giorni e delle sue ambizioni rimanendo al fianco della nonna per assisterla, fino alla fine. Si discute di lavoro, istruzione, cura, riproduzione, speranza e qualità di vita.

Madre, Figlia, Nonna. Tre modi di amare, di vivere, di toccare o non toccare più. Sullo sfondo i dati Istat che indicano il blocco del futuro delle generazioni nate alla fine del secolo scorso: incastrate dalla Storia, non più giovani, cresciute senza diventare adulte. Alla disperata ricerca di uno spazio, di un ruolo. In questo interno di periferia deflagrano le linee di conflitto di un intero Paese.

