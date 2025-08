Alassio, concerto di Roberto Vecchioni a Parco San Rocco: info viabilità e biglietti

In occasione del concerto di Roberto Vecchioni in programma domani, martedì 5 agosto, al Parco San Rocco di Alassio con la tappa del tour “Tra il silenzio e il tuono”, dalle ore 18 alle 24 sarà in vigore il divieto di sosta in via Michelangelo, nel tratto tra il cancello pedonale del Parco e il passo carrabile, e in via Maiolo, negli stalli del primo piano del parcheggio a lato strada.

Sarà attivo un servizio navetta gratuito dalla fermata bus del Comune, con corse tra le ore 20 e le 21; il ritorno sarà garantito a partire dalle ore 24.

