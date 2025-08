Andora, da quest’anno la Tari si paga con PagoPA, dal 2026 si potrà ricevere la bolletta via e-mail o pec

Andora. Da quest’anno i contribuenti andoresi pagano la TARI attraverso la piattaforma PagoPA. È sufficiente inquadrare il QR code presente sul documento in fase di recapito e procedere al pagamento, anche comodamente da casa o sotto l’ombrellone, evitando code in posta o in banca. PagoPA è la piattaforma digitale che ti permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e non solo, in maniera trasparente e intuitiva. Si tratta di un sistema di pagamento già noto ai cittadini, utilizzato anche per saldare multe o tasse scolastiche.

Un’ulteriore novità è prevista per il 2026: sarà possibile ricevere la bolletta via e-mail o PEC. Per attivare il servizio, basterà compilare e inviare all’Ufficio Tributi il modulo contenuto nella busta della TARI di quest’anno.

» leggi tutto su www.ivg.it